Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un joven se pagaba los estudios vendiendo globos en las calles y gracias a su esfuerzo logró graduarse en la universidad obteniendo su título de contador.

Quienes se esfuerzan arduamente para poder cumplir sus sueños conocen lo mucho que cuesta salir de abajo y luchar contra los obstáculos del camino. Asimismo, ellos son quienes, al estar en la cima, saborean la victoria como ninguno, pues saben lo que les ha costado.

Estudiar una carrera universitaria puede ser el sueño de cientos de jóvenes que terminan el colegio con el objetivo de convertirse en profesionales.

Sin embargo, los niveles de desigualdad y pobreza en muchos países hace que no todos los jóvenes cuenten con las mismas oportunidades que otros. Es por eso que algunos deben luchar contra la corriente para poder triunfar.

Vendía globos y se gradúa en la universidad

Aquellos jóvenes que no cuentan con las mismas oportunidades económicas que los demás lo dan todo de sí, pues saben que nada en la vida es regalado y son un gran ejemplo para los demás.

Este es el caso de Eduardo Chamé, un joven de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en México. Él anunció hace poco en redes sociales su logro de graduarse como contador en la Universidad Autónoma de Chiapas.

Mira también: ¡Ejemplo de superación! Joven subía a árboles para estudiar y logra graduarse

Sin embargo, detrás de ese título universitario hay todo un esfuerzo por parte de Eduardo, pues el joven se vio en la necesidad de vender globos en las calles para así sustentar sus estudios y salir adelante. Es por eso que orgulloso de alcanzar su meta, celebró su gran victoria por todo lo alto.

“El día hoy me siento muy feliz y quiero agradecer a mi familia y a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Él sabe lo mucho que durante años me he esforzado por salir adelante, que no lo he tenido nada fácil, pero que poco a poco voy logrando mis metas” escribió el joven en Facebook.

Además aprovechó para agradecer a sus clientes y resaltó todo el esfuerzo que le costó graduarse, pues dejó claro que no todos tienen iguales oportunidades.

“También agradecer a todos los padres que alguna vez han comprado globos a sus hijos, gracias a ellos pude pagar mis pasajes, inscripciones, libros, alimentos y que sin saberlo me estaban ayudando a cumplir mis metas“, expresó.

Mira también: ¡Emprendedora! Joven gana fuerte suma diaria por ser novia de alquiler

“No todos tenemos las mismas oportunidades, muchas veces toca trabajar doble, bajo el sol, bajo la lluvia e ir a estudiar cansado, desvelado y cuestionando si realmente valdrá la pena tanto esfuerzo, y ahora puedo asegurar que vale la pena porque hoy día siento una gran felicidad por llegar hasta este momento que muchas veces me parecía eterno”, agregó.

El recién graduado no dudó en enviar un mensaje a quienes se burlaron de él. Pues el joven nunca se avergonzó de su forma de ganarse la vida porque era un trabajo honrado.

«A quienes se burlaron de mí, no hay trabajo vergonzoso. Cuando se quiere salir adelante, uno debe trabajar en lo que sea. Los vendedores ambulantes somos personas que también tenemos sueños«, indicó.