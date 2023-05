Ale Venturo dedica tierno mensaje a sus hijas: “Lo haría mil veces más”

Compartir Facebook

Ale Venturo enterneció a sus seguidores tras dedicar un bello mensaje a sus hijas a través de sus redes sociales.

La pareja de Rodrigo Cuba no dudó en expresarse sobre la maternidad y expresó en un mensaje los desafíos y dificultades que conlleva ser mamá.

¿Qué dijo Ale Venturo?

Hace algunos meses la empresaria se convirtió el mamá por segunda vez y siempre se muestra feliz junto a sus hijas y su pareja en sus redes sociales.

Esta vez no fue la excepción, pues Ale decidió expresar las dificultades que trae consigo la maternidad mediante sus historias de Instagram. Sin embargo, claramente se muestra feliz y más que agradecida de tener a sus pequeñas junto a ella.

“Lo hiciste mientras estabas agotada, lo hiciste mientras estabas enferma, lo hiciste mientras sentías dolor, lo hiciste mientras sentías soledad, incluso cuando dudadas de ti misma y aún así no fallaste. A pesar de todo eres una increíble mamá, nunca lo dudes”, es el tierno mensaje que dio mediante redes sociales.

Ale indicó que a pesar de haber pasado por esas situaciones, está segura de que lo volvería a hacer.

“Yo aquí con todas las anteriores, y lo haría mil veces más”, añadió al mensaje.

Atravesó problema de salud

Hace unos días, la modelo preocupó a sus seguidores, pues indicó que no se estaba sintiendo muy bien últimamente porque sentía fuertes dolores en las caderas. Debido a esto, la pareja del futbolista decidió realizarse una resonancia magnética en la zona lumbar.

“Estoy preocupada, nerviosa porque me haré una resonancia de cadera sacalumbiar, porque estoy sufriendo mucho con el dolor. Hace tiempo tengo este problema, nunca me impidió entrenar, pero ahora me está doliendo más”, expresó Ale.

Además, dejó ver que quizá su último embarazo podría haberla afectado en este aspecto.

“Espero que no sean malas noticias, por favor, recen por mí”, señaló.