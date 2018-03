Alejada de realitys

La excombatiente, Lisset Lanao mencionó que por ahora prefiere volver a la actuación y darse un año de descanso los realitys de competencia.

“Este año he decidido regresar a mis inicio, en este momento no me interesa regresar a los realitys, he tenido unas propuestas pero no es lo que busco ahora”, mencionó la actriz.

Según Lanao, su alejamiento se debe a la excesiva exposición de la vida privada de los concursantes en los programas de entretenimiento. “Creo que la esencia tanto de ‘Combate’ como ‘Esto es guerra’ cambió muchísimo , ahora es un poco más de show de tu vida”, refirió.