Alejandra Baigorria llora al enterarse del escándalo que protagonizó su hermano en Punta Hermosa

Alejandra Baigorria vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras el escándalo que protagonizó su hermano Sergio Baigorria, en Punta Hermosa. Ante esta situación, la “guerrera” afirmó que está cansada de las acusaciones y pidió que dejen de meterse en su vida.

“A mí, díganme lo que sea pero con mi familia no se metan porque ahí sí va a salir la Alejandra que no van a querer conocer. Es mi hermano que ha cometido errores, sí, pero todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a él se la están dando. Se la estoy dando yo, lo estoy ayudando. Es injusto que saquen eso. Encima que él ha sido el agredido ahí”, sentenció.

Pero todo no quedó ahí, pues Alejandra aseguró que estaría a punto de tomar acciones legales. “Esta vez sí voy a tomar medidas porque si fuera contra mí, me la banco, pero es con mi familia. Estos casos pasan en todas las familias. Muchas personas entienden lo que mi familia y yo estamos pasando. Gracias a Dios él se está curando y tiene derecho a una segunda oportunidad. No es público. No tenían ningún derecho de que saquen eso porque él no ha cometido un delito. Al contrario, él ha sido víctima para mí. Me parece injusto porque la que se la tiene que bancar soy yo”, sentenció.