Alejandra Baigorria manda carta notarial a Bruno Rocha por decir que fue infiel

La guapa Alejandra Baigorria cuadró al brasilero Bruno Rocha, por indicar que ellos dos tuvieron algo, mientras que la “guerrera” mantenía una relación sentimental con Guty Carrera.

Esto incomodó rotundamente a la empresaria y manifestó que denunciará a Bruno. “Bueno, lo tendrá que reafirmar con su carta notarial. Debe tener pruebas, pero ya no hablaré más del tema. Haré las cosas como se tienen que hacer, mis abogados van a mandar lo que tienen que mandar y punto. Se acabó, para mí es un tema cerrado y no me importa lo que digan”, sostuvo Ale para el ‘Trome’.

Pero no todo quedó ahí, pues Alejandra señaló que Guty Carrera también tendrá que rendir su manifestación en el Poder Judicial por mencionarla a cada momento. “Él también tendrá que responder ante eso (acusación de infidelidad), pero no a mí, sino al Poder Judicial”, finalizó.

