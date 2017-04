Alejandra Baigorria: “No estoy sufriendo por la boda de Mario y Korina”

La bella Alejandra Baigorria aseguró que está cansada de los constantes mensajes que le mandan algunos de sus seguidores, dándole fuerza de aliento por el matrimonio de su ex pareja Mario Hart y Korina Rivadeneira.

A la vez, la empresaria indicó que no está sufriendo por la boda y que a pesar de todo les desea lo mejor. “Me incomoda que digan que me estoy muriendo. Eso me molesta porque no es real. Soy tan sensible que no puedo ocultar mis sentimientos. Si de verdad estaría mal, estaría llorando, no vendría al programa, no los abrazaría y les diría que sean felices”, sostuvo la “guerrera” para “América Espectáculos”.

“Me parece lindo que se hayan casado y que el amor triunfe”, finalizó la ex combatiente en el reality “Esto es guerra”.