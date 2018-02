Alejandra Baigorria no suelta a Guty Carrera

La modelo Alejandra Baigorria regresó despampanante a ‘Esto es guerra’ y negó que la denuncia por violencia familiar que le interpuso a su ex Guty Carrera haya sido archivada, asegurando que continúa su proceso legal y que el modelo sigue con orden de restricción, es decir no se le puede acercar a ella.

“(El proceso de la denuncia) está pendiente y aparte las restricciones que él tiene siguen en pie, o sea eso no se va a mover. La primera instancia le gané, por eso tengo la protección, él no puede hablar de mí, no puede estar a 300 metros cerca de mí. Es un tema que de verdad seguirá su curso”, sostuvo la popular ‘Rubia de Gamarra’.

-¿Guty estaría cometiendo una falta al hablar del tema?

No, él puede hablar lo que quiera, pero no puede mencionar mi nombre.

-De otro lado ¿sigues soltera?

Sí, soltera y tranquila, no estoy saliendo mucho, trabajando bastante, tengo nuevos proyectos y nada de amor.

-¿Te incomodó que Rafael Cardozo te diga “solterona”?

No, porque me parece un recurso recontra bajo y vemos de quién viene, de Rafael. Más bien él ya tiene que pedirle la mano a Cachaza, siete años con ella ¿y qué? es lo mismo que nada, que se comprometa. (D. Bautista)

Dato: El abogado de Guty declaró que la demanda por violencia familiar fue archivada y si insistía con ese tema demandarían a la persona por difamación. ¿Demandarán a Alejandra Baigorria?