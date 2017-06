Alejandra Baigorria sobre Guty: “No le guardo rencor”

Luego que Guty Carrera defendiera a Melissa de las críticas por su edad y resaltara sus atributos señalando que estaba ‘fuertota’, Alejandra Baigorria comentó que no le guarda rencor al ‘potro’.

“De ese tema no voy hablar, pero creo que todo el mundo puede sacar sus propias conclusiones con respecto a donde van dirigidos sus comentarios y con qué intensión, yo estoy súper tranquila, a pesar de eso no le guardo rencor, el proceso legal continúa y que sea lo que Dios quiera, cada uno sabe como actuó y yo no le tengo rencor ni a él ni a nadie”, precisó la rubia quien asistirá a Juntos en Concierto este 08 de Julio en el Estadio Nacional.