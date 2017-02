Alejandra deja en la ‘friendzone’ a Ernesto Jiménez

¡¡SÓLO QUIERE SU AMISTAD!! Alejandra Baigorria manifestó que Ernesto sólo es su amigo y que descarta la posibilidad de iniciar una relación con el panelista de “Espectáculos”.

“Somos amigos, hemos salidos, pero nunca nos han visto ni de la mano. A veces las cosas son mejor como tienen que estar. Él está tranquilo, yo también. La amistad no se ha malogrado. Es algo que no se va a romper nunca, lo adoro y él me adora”, declaro para ‘América Espectáculos”.

Por otro lado Ernesto, aseguró que trató de iniciar un romance con Alejandra, pero con el transcurso del tiempo notaron que se llevan mejor como amigos.

“En un momento dijimos que podría convertirse en algo más, pero lo volvimos a hablar y vimos que no fluyó, nos confundimos. Hemos quedado como buenos amigos y es lo que siempre vamos a ser”, finalizó.

