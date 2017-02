Alejandra e Ignacio no descartan romance

Luego de que Micheille Soifer confesara que Ignacio Baladán es muy detallista con Alejandra Baigo­rria, la parejita contó que por ahora son ami­gos y se están conociendo. No obstante, ninguno de los guerreros negó que en el futuro pueda existir un romance.

-¿Qué te parece Ignacio?

Alejan­dra: Bueno, yo tengo una buena percepción de él, es tra­bajador, emprendedor, inteligente, carismático y guapo.

-¿Tienes algo con Ale­jandra, descartas un romance?

Ignacio: Ahora la he empezado a conocer y por eso me molestan. No hay que descartar nada, ni tampoco tiene un nombre lo que esta­mos pasando.

-¿Han tenido alguna cercanía Ignacio y tú? Porque ha salido un vi­deo donde él te entrega una torta en tu casa…

Alejandra: Son bromas, están hablando tonte­rías, fue para promocio­nar su pastelería y es broma todo.

-¿Iniciarías una relación amorosa con Ignacio?

Alejandra: En un futuro, no sé qué cosas pueden pasar. No estoy pensa­do en eso, soy sincera.

TAMBIÉN PUEDES LEER: