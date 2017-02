¿Alejandra fue infiel a ‘Potro’?

Stephanie Valen­zuela soltó el secreto mejor guardado de Alejandra Baigorria. Según la guapa mode­lo, la joven empresaria de Gamarra le habría sido infiel a Guty Carrera con el brasilero Bruno Rocha.

“Cada uno sabía por dentro lo que había pasado, lo que nosotros no sabíamos era lo de ellos (Alejandra Baigo­rria y Bruno Rocha). Yo no tengo nada que decir, pregúntaselo a ellos”, dijo la Valenzuela.

Según narró la Va­lenzuela en el progra­ma ‘Cuentámelo todo’, este affaire se habría dado en el mes de No­viembre del 2015 cuando Guty viajó a México y ‘Ale’ se encon­traba en Lima. “Al menos no estaba conmigo, no me afecta. Yo siem­pre le dije la verdad, nunca le oculté nada. Pero si uno oculta las co­sas es porque no está bien”, añadió.

Pero Stephanie, aprovechó el tener frente a frente al ‘Potro’ para que dé su descar­gó. “Creo que él no me quería contar todo su pasado, pero quizá el afectado, lo tienen aquí al frente”, comentó la modelo.

Sin embargo, Guty evitó ahondar en el tema, pero deslizó saber unas que otras perlitas más de Alejan­dra. : “Yo puedo saber muchas cosas, pero no puedo hablar”.

“SÓLO SEREMOS AMIGOS”

Luego que Alejandra Baigorria, señalara en el programa ‘El reven­tonazo’ que Ernesto Jiménez era una persona especial para ella, el coani­mador de ‘Espec­táculos’ aclaró que sólo existe una amis­tad con la guerrera. “Cuando lo con­versa­mos, vimos que podía darse una confusión, hemos quedado como buenos amigos y es lo que vamos a ser”, acotó Jiménez.

