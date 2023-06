Compartir Facebook

Alejandra Baigorria fue consultada sobre la actual relación de Flavia Laos y Austin Palao tras fuerte rumores de una separación entre la parejita.

La ‘Gringa de Gamarra’ habló del tema y aclaró el panorama de ambos modelos quienes se han corrido de ofrecer alguna respuesta contundente sobre su relación.

¿Alejandra se hace la loca?

La sorpresa se la llevaron el programa de ‘América Espectáculos’ quienes al cuestionar a la empresaria esta se mostró extrañada por todo lo sucedido pues afirmó que no sabía nada de los rumores.

«No le hemos preguntado (a Austin) porque hemos estado enfocados en nuestros papás, no me suelo meter mucho, encantada lo escucho, pero no le he preguntado, no he visto nada tampoco porque hemos estado compartiendo con nuestras familias», expresó.

Pues Ale y familia Palao pasaron juntos el Día del Padre a donde también invitaron al progenitor de la rubia modelo quien disfrutó en familia.

Además, Baigorria recalcó que hasta hace algunos días atrás la pareja se veía bastante unida por lo que no pensó que tal vez estén atravesando una crisis.

«Me imagino que ahora que viene nos reuniremos y escucharemos, no sé qué es lo que pase. Hasta dónde yo sabía, no pasaba nada, no sé qué es lo que pase ahora», precisó.

Descarta una ruptura

Por otro lado, afirmó que los había visto juntos y ambos no evidenciaron algún distanciamiento que la hiciera sospechar.

«De repente ellos han tomado la decisión de no hablar, de no mezclar las cosas, es decisión de ellos, este chisme venía desde antes pero yo los había visto juntos en la casa. Es más, yo los grabé y ahí todo el mundo se dio cuenta que estaban bien. Tal vez ellos simplemente no quieren mostrarlo, pero como te digo, no sé», finalizó.

Y es que recientemente, la pareja declaró por su lado que prefieren mantener su relación al margen y enfocarse en sus proyectos musicales.

Según los influencer no desean tener la atención de la prensa en su relación sino en sus proyectos dijeron ante cámaras.

«Estamos bien, pido respeto. No hablaré de mi vida privada», dijo Flavia en una última entrevista.

Todos estos rumores se originaron a raíz de que en los premios Heat 2023 Austin no haya agradecido el apoyo de su pareja en público y solo se enfocara en su familia.