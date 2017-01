Alejandra le dice adiós a“Combate” y a “Cuéntamelo todo”

La modelo Alejandra Baigorria anunció a través de un medio local que ya no es parte de la familia de ATV, debido a que desea emprender otros retos que la ayudarían a crecer en el aspecto personal y profesional.

“Yo tengo un gran cariño por ATV, por Combate, yo les agradezco mucho por las oportunidades que me dan pero a veces en la vida uno tiene que tomar rumbos distintos y proyectos nuevos personales”, comentó.

A la vez, anunció que dentro de muy poco viajará a España para estudiar un curso relacionado a la moda. “Me estoy yendo a Madrid a estudiar y esas cosas no me permiten tener mucha continuidad en la televisión y esas cosas no me gustan. Me gusta hacer todo 100% bien. Por esa razón estoy tomando otro camino. Me voy en buenos términos”, comentó.

