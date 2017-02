Alejandro ‘Choledo’: “¡Por qué se llevaron mi whisky…carajo!”

-‘Choledo’, ¿Es cierto que recibiste dinero de Odebrecht?

No, no…háblame despacito porque estoy… ¿Aló? Estoy medio movido ¡Temblorrrrr! ¡Todo se me mueve!

-¿Has estado tomando?

No…no, estoy en París con mi amigo Jo­hnnie ¿Sabes cómo se apellida? Walker. Él siempre me acompaña en las buenas y en las malas. Quiero decirles… ¡cómo es posible que hayan allanado mi casa! ¡Eso es un atropello!

-¿Eres inocente?

¡Soy inocente! Igual que Fujimori: “ ¡Soyy inocenteeeee!”… y lo metieron 25 años jaja­ja… Amigos de la Karibeña… ¿Saben qué es lo que más me dolió?

-¿Qué te dolió?

Que cuando entraron a mi casa no busca­ron papeles, no buscaron computadoras… ¡Se llevaron todos los whiskys ¡Carajooo! ¡Han asaltado mi bar! ¡Es un atropello a mi vida! ¿Cómo me van hacer eso? ¡Por Dios!

(De pronto aparece ‘Ilián’ en escena)

Ilián: ¡Alejandrooooo! termina esa llamada…

Choledo: Disculpa amiga de la Kari­beña, Ilián está a mi lado diciéndome (se escucha un ¡hip!) que corte la llamada.

-¿Vendrás al Perú?

Yo, yoooo… ¿Tú crees que soy cojudo para ir? ¿Cómo se te ocurre que vaya al Perú? Yo no voy al Perú ni a vainas. Si caigo, caen todos. Yo no caigo solo ¡Carajo!

-¿Quiénes más podrían caer?

No quiero decir nombres, pero son muchí­simos.

-¿Qué has hecho con los 20 millones de dólares que recibiste de Odebrecht?

Disculpa, habla despacitoo, despacito que me duele la cabeza.

-¿Qué has hecho con el dinero que recibiste?

Hay un señor Barata, que es una rata, dice que ha pedido mil y le han dado 20 millones de dólares para la Interoceánica. Eso es más falso que un atún boliviano.

-¿Cuál es la verdad?

Que fueron 21 millones…¡ay chumaaa! ¡se me fue! ¡Borra eso!

Ilián: ¡Alejandroooo! deja de hablar ca­rajoooo, la estás embarrando más. Te está escuchando Karibeña

Choledo: Ilián, déjame hablar con la pren­sa ¡Por favor!

Me decías mi amor ¿Soltera o casada?.

-Elián también debe estar asustada porque la van a investigar

La vieja está metida hasta el cuello porque las empresas de Ecoteva están a nombre de su mamá…

Ilián: No metas a mi madreee en este problema. Yo soy una mujer inocente. Pero por si acaso, ya pedí asilo en Israel como judía que soy y estoy pidiendo asilo para ti Alejandro… pero como huaco.

Alejandro: ¡Por favor! Déjame hablar…

Así que los que están embarrados conmi­go, ¡defiéndame! ¡No me presionen al Poder Judicial porque si yo hablo caen todos! ¿Qué pasa con el panzón? ¡No le dicen nada! ¿Qué pasa con el ‘Cosito’? Están cayendo los pececitos y faltan los cachalotes. ‘Cosito’ es el tiburón, Alan es el cachalote y yo soy el pez borracho.

Ilián: Alejandrooooo termina la llamada. Karibeña ha llamado solamente para jorobar­nos carajoooo

Alejandro: Ya, ya, ya…

Oye Karibeña, te cuento, estoy aquí en Parìs tomando un trago con mi amigo ¡Saludos a Perú! … (Corta la llamada).

