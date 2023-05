Compartir Facebook

El cantautor Alejandro Sanz preocupó a sus miles de fans en sus redes tras publicar un desgarrador mensaje sobre su salud emocional y mental.

El español dejó a más de sus 19 millones de seguidores en Twitter sorprendidos y acongojados tras la revelación del artista, quienes no dudaron en respaldarlo en estos momentos difíciles.

¿Qué publicó?

Alejandro viene presentándose en diversas partes del país tras anunciar su gira por América del Sur.

Sin embargo, Sanz hizo un stop en sus actividades diarias para sincerarse con su público y contar la situación complicada que viene atravesando.

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», compartió abiertamente Sanz.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Al parecer, viene cargando algún problema emocional fuerte que lo ha desgastado anímicamente, a pesar de ellos, siempre ofrece lo mejor de él en el escenario.

«Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero», confesó.

No parará

Pese a hacer público este mensaje que ha preocupado a sus miles de seguidores, el cantante continuará con su gira programada.

Sanz reinicia su gira en España este 3 de junio en Pamplona. Luego, tocará en los escenarios de Ubeda y Córdoba. Continuará en Valencia el 15 de junio y dos días después se presentará en Barcelona. El artista español cerrará con broche de oro el 3 de agosto en Chiclana de la Frontera.

El cantante siempre ha contado con todo el apoyo de artistas que siguen su carrera de cerca y saben lo mucho que ama y admira cada cosa que hace, pues consideran que lo hace desde el corazón.

Seguidores lo apoyan

Por otro lado, los fans de Alejandro no se hicieron esperar y le brindaron las vibras más positivas para que siga adelante con sus planes.

“Tú puedes Alejandro, eres fuerte”, “Gracias por priorizar la salud mental”, “Eres grande Alejandro, estamos contigo”, “Toda tu gente te quiere y te admira, para adelante”, fueron algunos de los comentarios de diversos usuarios.