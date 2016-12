¡Alerta por fiestas de Año Nuevo!

A pocos días de celebrar­se la fiesta de fin de año, se vienen anunciando diversos eventos para pasarla bien, bailando con amigos y familiares. Sin embargo, pese a que todo parece bien y suena bonito, conversa­mos con el comandante del Cuerpo General de Bomberos del Perú, Cé­sar García, para que nos dé alcances importantes que deben tomarse en cuenta, antes de asistir a las tan promocionadas fiestas de Año Nuevo, que en vez de alegrar­nos el día podrían con­vertirse en un penoso recuerdo.

Esto debido a que hace poco, en noviem­bre pasado, ocurrió un lamentable incendio en una sala de cine en Larcomar, que dejó 4 muertos por no contar con las medidas de evacuación necesarias. Así también recordemos que en julio de 2002, un trágico suceso en la dis­coteca Utopía causó la muerte de 21 personas, y es que el local no tenía licencia de funcionamien­to porque no cumplía con las normas mínimas de Defensa Civil.

Tomando estos ejem­plos en consideración, César García advierte que antes de planear algún evento se debe re­flexionar en los siguien­tes puntos: “Primero ver la capacidad del aforo y si las condiciones de seguridad son las ade­cuadas”.

Por ejemplo, en el caso de la fiesta que se anun­cia con bombos y platillos donde estarán El Gran Combo y otros grupos en la Explanada de Plaza Norte, García refirió que este lugar no cuenta con las medidas de seguridad necesarias.

“Dependiendo la can­tidad de gente que ellos quieren albergar, tiene que haber diferentes puntos de evacuación, no se puede pretender que por dos puertas las personas presentes en caso de una contingencia puedan salir lo más rápi­do posible y de la forma más segura”, señala.

“En eventos de gran concentración humana, es necesario estar preve­nidos, porque estamos hablando de miles de personas que ponen en riesgo sus vidas… Si ellos (los organizadores) pre­tenden tener una buena cantidad de personas en su evento que tiene pocos lugares de evacuación, no debe ser permitida la realización”, agrega.

Finalmente, el coman­dante del Cuerpo General de Bomberos del Perú recomienda al público “verificar que el lugar sea seguro” para evitar muer­tes en caso de una urgen­cia. “Mucho cuidado con el lugar a donde vamos, verificar que la señali­zación sea la adecuada, que se pueda ver desde cualquiera lugar del local para saber cuál es la ruta de evacuación”.

Es así que se hace un llamado al alcalde del distrito de Independencia, Evans Sifuentes, para que tome cartas en el asunto y verifique la seguridad de los locales donde se realizarán diversas fiestas por Año Nuevo.

