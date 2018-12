Alessandra Fuller confirma fin de amistad con Flavia y Mayra

La joven actriz, Alessandra Fuller terminó por confirmar los rumores sobre el fin de su amistad con Flavia Laos y Mayra Goñi. Según la recordada ‘quinceañera’, sus colegas de labores fueron como sus ‘hermanas’.

“A ver, Mayra y Flavia, yo las he considerado muy cercanas a mí en algún momento de mi vida, incluso familia, tú sabes, Maju, han sido como hermanas para mí. Me gustaría poder decirles que todo sigue igual, pero sería mentirles, las mentiras no van conmigo, así que no lo voy a hacer”, dijo la actriz.

“Yo en verdad las prefiero recordar de la mejor manera, si les tuve muchísimo cariño, como les digo, fueron parte de mi familia, yo las he considerado como hermanas, pero hay cosas que pasan en la vida y lamentablemente las cosas no pueden ser igual”, agregó.