Alexander kobzar: “Me gusta la cumbia y el huaylarsh”

POR: ANALY ROMERO

El ucraniano Alexander kobzar lleva dos años en Perú y quizás su llegada fue una decisión que se dio en segundos, más cuando en un principio su plan era probar suerte en Polonia. El participante de ‘El Gran Show’ supo ganarse el corazón del público con su sencillez y sobre todo carisma a la hora de hablar. Su paso por el set de Gisela Valcárcel fue otro riesgo que tomó ya que quería descubrir si existía en él un bailarín, y que valga verdades no deja de sorprender en cada gala que se presenta.

Tuvo que dejar a su familia para abrirse paso solo, en un país que ni siquiera dominaba el idioma. “Aprendí solo el español, me compré un libro y estudiaba por internet las lecciones”, cuenta el rubio de 24 años que dentro de sus mayores retos fue aprender los números y el significado de algunas jergas como ‘causa’ o ‘batería’.

LLEGADA AL PERÚ

“Yo estuve un año en el ejercito de mi país, haciendo mi servicio militar, luego terminé una carrera técnica y un día, me contactó un amigo ruso que vivía en Perú y me dijo que viniera como modelo, fue el momento que tuve escoger entre Polonia, cuyos pasajes ya estaban comprados, y Perú. No fue fácil arriesgarme a un país que nunca había escuchado, más allá de Machu Picchu. Mis padres me ayudaron con los boletos de avión tras vender su auto”, recuerda con nostalgia Alexander.

-Te enamoraste del Perú por….

-Yo quería conocer otra cultura y me enamoré de inmediato del Perú por su comida, su gente. Amo su clima y aquí hay muchas frutas.

– ¿Qué fue lo primero que probaste a tu llegada al Perú?

– Fueron las yuquitas en un puesto en la calle, luego el pollo a la brasa… cuando lo vi quedé asombrado porque era un plato inmenso. La comida aquí es picante, pero me gusta.

– ¿Cuál es tu plato favorito?

– Me encanta el ceviche, causa rellena, arroz con mariscos… de tomar la chicha morada y maracuyá (sonríe). Me gustaría aprender a cocinar la comida peruana.

-¿Qué lugares ya conoces del Perú?

– Solo Paracas, no conozco más, pero me gustaría ir a Cusco, conocer Machu Picchu. Me han dicho que la selva también es bonita.

-En dos años aquí, ¿por qué no has viajado?

– Todo lo que gano es para ayudar a mi familia, por ahora no quiero gastar mi plata en viajes, más adelante lo haré.

“SOY HINCHA DE LA CUMBIA”

-¿Qué música del Perú te gusta?

-Me encanta el Huaylasrh, ya lo he bailado, pero prefiero la cumbia.

-¿Por qué la cumbia?

-Es más alegre, me gustaría aprender más el baile.

-¿Tienes alguna canción favorita?

– Me gusta esa que dice: Elsa, Elsa yo te juro que te quiero… (lo canta a viva voz) .

“PERÚ ES UN BUEN PAÍS QUE ME ACOGIÓ”

-¿Extrañas a tu familia?

Sí, mucho. Tengo a mis padres y una hermana mayor, hace dos años que no los veo, pero nos comunicamos por skype. Aquí me siento como en casa, este es un buen país que me aceptó.

-¿Qué te parecen las mujeres peruanas?

Son muy lindas, amables y tienen buenos sentimientos. Yo en el pasado tuve una novia peruana, pero eso terminó.

-¿Tienes planes para Fiestas Patrias?

No, aún no. Lo más probable que la pase con unos amigos. Igual les deseo felices fiestas, gracias por su cariño y tienen un país maravilloso.

DATOS

“Perú me conquistó por el estómago. Es verdad que el amor del hombre se conquista por ahí”, dice el modelo.

“A mí me gustan las chicas deportista, que sepan cocinar y sobre todo que tengan buenos sentimientos”, habla de los requisitos que busca en una mujer.