Alexandra Hörler dijo adiós a ‘En boca de todos’

Tal como se especulaba, Alexandra Hörler se despidió ayer ‘En boca de todos’ al anunciar en el último programa del año que no continuará más en la conducción junto a Maju Mantilla, Ricardo Rondón y la Carlota.

“Yo me voy a despedir el día de hoy. Ha sido un año maravilloso, de verdad lo he disfrutado, he aprendido muchísimo. Pero, sobre todo, gracias a ustedes chicos, gracias a ti Maju por haber sido creo la mejor compañera de conducción que he tenido”, dijo Hörler que también le dedicó unas sentidas palabras a sus compañeros ‘La Carlota’ y Ricardo Rondón.

“Me voy ahora a perseguir sueños, creo que todos saben cuáles son mis sueños. ¡Gracias!”, agregó. El 2018 el espacio de América Televisión regresa con una nueva temporada y teniendo como panelista a la popular Tula Rodríguez.