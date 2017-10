Alexandra Méndez se pronuncia por pelea con Flavia Laos

Alexandra Méndez publicó en su red social un mensaje para dejar las cosas claras y terminar con la polémica bronca con la actriz de Ven Baila Quinceañera.

“No me afecta lo que digan en televisión porque muchas cosas que afirman son falsas. Además, no quiero perjudicarla, ya basta con sus acciones, ella (Flavia Laos) se ha perjudicado sola”, comentó a través de sus redes sociales Alexandra Méndez.

De otro lado la veneca pide en su cuenta que la dejen de criticar, puesto que los seguidores de Flavia Laos la han tomado como una extranjera que no sabe respetar a los peruanos.

“¿Y qué pasa cuando un peruano le pega a un extranjero? ¿El extranjero tiene que dejarse pegar?”, añadió la modelo.