Alfredo Benavides no hace caso a ‘JB’

El actor humorístico Alfredo Benavides prefirió ignorar los comentarios de su hermano Jorge Benavides, quien manifestó dijo sorprendido por su ingreso a ‘El reventonazo de la chola’ y que le “deben estar pagando bien” por vestirse de mujer.

“No tengo que contestar nada a nadie. Lo único que puedo decir que me siento feliz porque América Televisión me está tratando súper bien. He recibido el mejor recibimiento de parte del canal, del elenco del programa y de Ernesto Pimentel”, comentó Alfredo, quien resaltó el gran talento que tiene ‘El reventonazo de la chola’.

“Me siento feliz de trabajar con humoristas del peso como Manolo Rojas, Kike Suero y Ernesto Pimentel, que son humoristas consagrados e importantes en el país. Me siento honrado de trabajar con ellos”, acotó Benavides tras destacar el rating de 11,2 puntos que hicieron el último fin de semana.