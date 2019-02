Alianza Lima: Miguel Ángel Russo descarta fichajes

El técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, reveló que no tiene ningún conocimiento de que Dylan Caro y el argentino Brian Sarmiento podrían formar parte de su plantel, pues, como señaló, prefiere ser cauto en el tema de fichajes.

“No sé nada de Sarmiento o Caro. No hablo de nadie. No se me ha informado nada por ahora. Estamos buscando o viendo, pero si no encontramos uno que cumpla con los requerimientos, no vamos a quedar con 4 extranjeros. Soy muy cauto en este tipo de situaciones de fichajes. La prensa debe ser los últimos en enterarse”, afirmó Russo con una evidente molestia.

El entrenador, mencionó además que le agradó la presencia masiva de los hinchas en la ‘Noche Blanquiazul’. “Me gustan los estadios llenos, la gente le da un calor distinto, ojalá siempre podamos jugar a casa llena. La localía siempre es importante y la gente tiene mucho que ver en eso”, agregó.

Finalmente, dijo que la solidez defensiva es un punto importante en su estructura de juego. “Los partidos amistosos son importantes, nos ayudan a tener ritmo futbolístico. En la solidez defensiva se basa todo, tanto en el torneo local y más en la Copa Libertadores”, sentenció.