¿Alondra García Miró manda indirecta a Christian Meier?

Tras las especulaciones del fin de la relación entre Alondra García Miró y Christian Meier. La popular ‘ojiverde’ estalló las redes sociales al publicar un mensaje en sus redes sociales, el cual sus cientos de seguidores dejaron entrever que sería una indirecta para el actor.

“Pronto les contaré el secreto… No se olviden darle like a este fanpage“, fue la última publicación de Alondra, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre la supuesta ruptura con el famoso ‘Zorro’.

Cabe señalar que este rumor se inició por un comentario del panelista de ‘Espectáculos’, Ernesto Jiménez, quien indicó que por una fuente muy cercana a los dos, se habría enterado el fin de la relación.