Alondra García Miró es fuertemente golpeada por coquetear en discoteca

La modelo y novel actriz, Alondra García Miró, fue atacada el último fin de semana en una discoteca por una joven de nombre Fiamma Pisano, quien la empujó y le habría jalado de los pelos por haber estado coqueteando con su expareja, Alonso Susunaga, según contó en el programa ‘Amor de verano’ de Latina.

La joven indicó que le envió un mensaje a la ex del futbolista Paolo Guerrero y el actor Christian Meier disculpándose por su proceder pero estaba con varias copas de más y fue presa de los celos al ver a la ojiverde en coqueteos con su exenamorado en la discoteca. “Sí tuvimos una discusión con Alondra por mi ex, Alonso… Los vi súper cariñosos toda la noche, con los tragos reaccioné mal”, dijo Fiamma al programa.

“Yo terminé con él los primero días de enero, verla cariñosa me molestó, los vi juntos toda la noche. Me molestó verlos varias veces juntos, yo fui con él primero y ella al verme se fue, fui tras de ella y la empujé, reaccioné mal y ella se fue. ¿Si la agarré de los pelos? Yo la verdad no sé, estaba mareada”, acotó la joven, aunque en el programa de Tilsa Lozano afirmaron lo contrario y acotaron que había testigos que vieron que Fiamma jaló de las mechas a Alondra.

Hasta el momento la figura de América Televisión no se ha pronunciado en las redes sociales por este tema y menos si tomará acciones legales contra la joven por agresión.

Dato: Hasta hace unos días se voceaba la reconciliación de Alondra con Paolo, sin embargo, esa posibilidad fue descartada por el futbolista que viajó a argentina con su actual pareja Thaísa.