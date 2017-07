Alondra García Miró: “Ya no me duele más…”

Tal parece que Alondra García Miró aprovechó el feriado largo y se fue de juerga con sus amigas con quienes cantó a viva voz el tema ‘Ya no me duele más’, canción que grabó y compartió a través de su cuenta de Instagram . Ante ello, sus seguidores lo asociaron con Paolo Guerrero y más porque la ojiverde estaba sin Christian Meier.

“Ya no me duele más, ya te logré olvidar y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal”, dice parte de la letra del cantante Silvestre Dangond. Cabe destacar que el ‘Depredador’ también se ha caracterizado por publicar canciones en su red social con mensajes subliminales.