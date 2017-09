Alondra se hace la loca con Paolo

Alondra García Miró reapareció en un evento de modas y reafirmó que alentará los goles de la Selección Nacional en el partido contra Argentina, sin embargo cuando le preguntaron si gritaría el gol de su expareja Paolo Guerrero la modelo prefirió retirarse raudamente.

“Claro que siempre voy alentar el gol de Perú”, fue la frase de la ojiverde pero cuando el público que estaba ahí le gritó: ‘¡De Guerrero!’ se fue. “Ya, se acabó, se acabó”, dijo la exchica reality a las cámaras del programa ‘Cuéntamelo todo’ de ATV para luego dar media vuelta.

Sobre su romance con el actor Christian Meier, ella prefirió no hablar de su vida personal para nada. “Me dijiste que me ibas a preguntar del evento y me preguntas de otras cosas. Solo voy hablar de mi trabajo y no de otras cosas. Estoy bien, estoy muy feliz”, indicó.