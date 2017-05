Alondra y Christian tuvieron su primera pelea

Distanciados, así se mostraron Alondra García Miró y Christian Meier al pisar suelo peruano tras su paso por la alfombra roja de ‘Lowriders’, donde el actor peruano oficializó públicamente su relación amorosa con la ojiverde ante a los medios internacionales.

Las cámaras de ‘Amor amor amor’ captaron la llegada de la pareja a nuestro país, donde Alondra acelera el paso dejando al galán atrás. Según informaron en la nota, la parejita habría tenido su primera discusión y es que ambos se mostraron serios ante las cámaras y subieron raudamente a la camioneta que los esperaba.

En las imágenes, se muestra que en el interior del vehículo la pareja no cruzó ni una sola palabra, levantando la sospecha de una posible discusión. Incluso Christian trató de no ser enfocado para que no puedan registrar algún gesto de él o del excombatiente.

De otro lado, trascendió que Alondra es muy amiga de Stefano Meier, hijo del popular ‘zorro’, quien no dudó en reaccionar de inmediato a las fotografía que a modelo posteó en su redes sociales.