Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

GianMarco usó sus redes para presumir la sana relación que tiene su hija Nicole Zignago con su novia. Por lo que el cantante no dudó en dar a conocer el gran amor que ambas demuestran. El cantautor también resaltó que el amor no tiene condiciones ni diferencias; y llega cuando uno menos uno se lo espera.

Padre orgulloso

GianMarco no pasó por alto la relación que tiene su hija con otra mujer, en el mes del orgullo gay, el intérprete de «Se me olvidó» se mostró orgulloso de la hija que tiene.

«Orgulloso de ser el padre de @nicolezignago , una mujer noble, honesta, sensible, justa y agradecido infinitamente que haya aparecido en su vida una luz hermosa como @ferpineapple.jpg ( Fer Piña)», empezó diciendo.

Además, recalcó que admira el amor que ambas se tienen pues hasta el día de hoy reciben críticas por haber elegido a otra persona de su mismo sexo.

«Las admiro por vivir en libertad, esa misma que deseo para todo aquel ser humano que tenga la vocación de amar con honestidad y sin hacerle daño a nadie», continuó diciendo.

«El amor se vive»: El mensaje de GianMarco a todos los padres

Por otro lado, el artista aprovechó para hacer un llamado a todos los padres de familia que pasen por lo mismo que él.

Los animó a no juzgar y aprender a amar sin temor y sin condición pues es el mejor apoyo que uno le puede dar a sus hijos.

«A todos los padres que me están leyendo, no es tan difícil entender, porque el amor no se entiende…se vive, se siente…el amor es inherente a nosotros», acotó.

Asimismo, animó a todos los jóvenes a poder vivir en libertad y tener la confianza de mostrarse tal cual son a la sociedad.

«A todos los hijos que viven en silencio, no tengan miedo, hablen, digan lo que tengan que decir, busquen ayuda, encuentren claridad y atrévanse a no vivir en la mentira», señaló Zignago.

Además, el también compositor remarcó que ningún hijo o hija debe vivir con la carga emocional de no ser sincero con uno mismo y aparentar alguien quien no es ante los demás.

Mira también: Dos guerreros, un camino: Onelia Molina “choteó” a Facundo González y ahora sale con Mario Irivarren

«Celebro con todo el amor y el color del mundo a toda la comunidad #LGBT 🏳️‍🌈 en este mes tan importante #MesLGBT🏳️‍🌈», finalizó su mensaje.

Cibernautas no están de acuerdo y lo atacan

Como era de esperarse la crítica no se hizo esperar en la publicación de GianMarco y usuarios le dijeron de todo.

«El amor se vive entre un hombre y una mujer de manera correcta», «Dios ama al pecador pero no al pecado. No dudo que Dios los ame, pero no al pecado», «Bueno que después encuentre a Dios y conozca un hombre, guapo e inteligente como tú y te dé nietos», comentaron.

Mira también: «Me chapó una nomás», Ricardo Mendoza se burla del ampay de Magaly

Hasta el momento el cantante no ha respondido a ninguno de sus detractores y se ha enfocado en solo los comentarios positivos.

Pues uno de los íconos de la música romántica siempre ha sacado pecho por su familia que es lo que más cuida y valora.