Fernando Armas le pide disculpas a Bettina Oneto por excederse en burlas

Luego que Bettina Oneto exigiera respeto al comediante Fernando Armas, por publicar una foto en Twitter donde comenta que se parece a ella, el conductor de ‘Los exitosos del humor’ de radio Exitosa, pidió disculpas a la show-woman.

“Le escribí a Betina, lo único que le digo es que si se ha ofendido le pido disculpas, no soy de estar hablando en las redes de estos temas, no era mi intención ofenderla. Yo mencioné a tres personajes, en todo caso se hubieran molestado los tres, no pensé que se iba a ofender de esa forma, pero no va a volver a pasar”, indicó Fernando.

Asimismo, Armas aseguró que respeta y admira la trayectoria de Bettina, pese a que ella haya señalado que al cómico le falta creatividad. “No me molesta lo que ella ha dicho, la respeto y le guardo mucho aprecio. Vine hace 27 años a Lima y ya encontré a una Bettina, un Miguelito Barraza consolidados, soy un admirador de su talento y tengo que reconocer que si hubo un exabrupto o de repente me extralimité y he creído que Bettina podía entender la broma, pero no la entendió. Por eso a partir de ahora estoy poniendo en mis tuits entre paréntesis ‘broma’”, aclaró Fernando. (V. Rondón)