Amenazan a Karla Solf

La joven Karla Solf reveló que a raíz de las últimas declaraciones que dio en el programa ‘Nun­ca más’, sobre el calvario que vivió al lado del cantante Ronny García, el entorno de este la ha venido amenazando e insultando en las redes sociales, además que el abogado del cumbiam­bero, Jorge Castro Cas­tro, intenta desacreditar su versión de los hechos mostrando una carta que jura no escribió.

En el manuscrito, supuestamente firmado por Solf, se lee que esta le suplica a Ronny Gar­cía que se comunique con ella, acepta que fue un error haber dicho que el hijo que espera no es de él y que nunca lo dejará de amar.

“Estas cartas están circulando en las redes sociales a través de su abogado, yo no entien­do cómo un abogado puede defender lo indefendible, cuando él mismo sabe que ese monstruo me agredía ya que una vez le enseñé los more­tones que me propinó Ronny. Yo no he escrito ninguna carta, no es mi letra y pueden compararla con las cartas que tiene Andrea Llosa, o si es necesario me someteré a una prueba grafotéc­nica, así que basta de querer hacerme quedar mal…”, cita Karla Solf en un comunicado que compartió en su cuenta de Facebook.

Andrea respalda a Solf

Al respecto, la con­ductora del programa, Andrea Llosa, aseguró estar al tanto de lo su­cedido y dijo que apoyará a Karla Solf a seguir con la denuncia que le interpuso a Ronny García, además de poner garantías para su vida. “Yo no meto las manos al fue­go por nadie, pero esta vez ella ha demostra­do que está diciendo la verdad, quiero creer que estas cartas son mentiras. Karla está rehaciendo su vida, está estudiando repos­tería y tiene su propio negocio. Está salien­do adelante por sus hijas y por ella misma, merece tranquilidad”, comentó.