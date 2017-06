Ampay mandó a Evelyn a la clínica

El ‘ampay’ de Renzo Spraggon y la combatiente, Elizabeth Márquez, causó que Evelyn Vela vaya a parar a una clínica local. Según, la popular ’reina del sur’, el enterarse que el argentino la engañó con la modelo, le ocasionó una fuerte migraña y hasta se le adormeció el rostro.

“El día que sacaron el ‘ampay’ me sentía un poco mal, ya me dolían los huesos, pero después de ver eso (el ‘ampay’) me cayó un balde de agua fría porque jamás imaginé que Renzo se prestaría para algo así, me comenzó una migraña fuerte y a eso de la dos y media de la madrugada se me comenzó adormecer media cara y tuve que ir a la clínica y recién hoy (ayer) en la mañana me dieron de alta”, precisó Evelyn. (V.R.)