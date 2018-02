Ana Claudia Urbina sorprende con este mensaje en las redes

La bella cantante, Ana Claudia Urbina sorprendió esta noche a todos sus seguidores de Facebook al publicar una fotografía en un estudio musical donde asegura que este año dará sorpresas para todos los seguidores de El Encanto de Corazón.

“ Mi lugar favorito 🎧 🎤 Se viene algo muy bonito con mucho cariño para ustedes 😘 😍 ❤️“, indicó la cantante en el post de la publicación que alcanzó más de las 700 interacciones con sus seguidores.

La guapa integrante de la agrupación de cumbia sin duda este 2018 se viene recargada de sorpresas y con más cumbia, recordemos que todos los éxitos de Ana Claudia Urbina junto a El Encanto de Corazón lo escuchas por tu radio número uno en cumbia Karibeña ¡Sí suena! sintoniza los 94.9 FM y no te despegues de los mejores éxitos de tu cumbia favorita.

La guapa cantante quien tiene una relación sólida compartió una fotografía al lado de su pareja, a través de su cuenta de Instagram, la cantante lució feliz y enamorada al compartir esta frase:

“Como no enamorarse de esa sonrisa.. En el primer instante que lo vi me di cuenta que era mi pareja ideal. Justo cuando decía que no me enamoraría de nuevo.. Apareció haciéndome olvidar “, compartió la artista, frase que fue bien merecida por sus seguidores quienes le enviaron buenos mensajes en la red social mencionada.