Ana Lucía Urbina revela esta penosa noticia sobre el Censo

La bella cantante Ana Lucía Urbina realizó este último martes una transmisión en vivo para dedicar un pequeño tiempo a todos sus fans, en plena conversación tocó el tema del Censo y sorprendió a más de uno al indicar que los empadronadores nunca la llegaron a censarla.

“Hemos estado una semana de vacaciones, también por el censo. ¿Qué les pareció el censo? A mí no me censaron, nunca llegaron. A mi familia sí, pero a mí no“, sostuvo la bella cantante.

Tras esta situación, los seguidores contaron algunas experiencias similares. Sin embargo, la intérprete de ‘Me vas a extrañar’, decidió cambiar de tema y mandar un grato saludo a toda la gente de Ecuador, pues muy pronto iniciarán su gira por ese hermoso país.