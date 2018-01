La ex bailarina Anabel Torres (37) reapareció ante la prensa después de mucho tiempo y se mostró enamoradísima de su esposo, Ronny Aching (26), con quien se casó en noviembre del año pasado en su tierra Tarapoto. Y mientras algunas mujeres buscan a hombres mayores, la recordada ‘bebita’ afirma que en su caso es mayor que su pareja por 11 años y que la edad no es problema en ellos.

“No me molesta que me digan chibolera. Es mínima la diferencia de edad y yo antes he estado con un hombre 15 años mayor que yo, entonces imagínate es irrelevante la edad. Tenemos varios años juntos pero hace poco decidimos unirnos legalmente”, indicó la rubia.

Anabel mencionó que con su pareja ya tienen 4 años de relación y que se conocen desde la infancia, además ambos comparten su amor por la música pues hay que recordar que ella fue bailarina y cantante de la agrupación Alma Bella en su momento.

“Nuestros papás son amigos, nosotros nos conocemos de toda la vida. (Después de bastante tiempo) Nos encontramos para un proyecto musical y luego se dieron las cosas”, indicó.

Finalmente, la ex cantante aseguró que por el momento no está en sus planes agrandar la familia. Ella tiene dos hijas mellizas de su anterior matrimonio.(J.Aspilcueta)

Dato:

Su esposo declaró en el programa ‘Espectáculos’ y remarcó que tiene una gran química con la recordada ‘Britney Spears peruana’. “Me enamoré de ella a primera vista, es la mujer de mi vida”, dijo.