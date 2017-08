Analía Rodríguez a Erick Elera “ojala sienta cabeza”

Analía Rodríguez le deseó le mejor a su exesposo Erick Elera tras enterarse que ya tendría planes de matrimonio con su nueva pareja y madre de su segundo hijo, Allison Pastor. Espera que ahora sí siente cabeza y asegura lleva una buena relación con el actor. “Qué bueno, ¿Qué puedo opinar? Cada quien es libre de decidir con su vida lo que desee, si se va a casar que bueno, espero que esta vez sea para siempre y que tenga una buena familia”, dijo la figura de Sinargollas Producciones.

-¿Crees que ya sentó cabeza?

Uno nunca sabe, aparentemente sí, esperemos que sí por el bien de la pareja y de la criatura. Siempre le desearé lo mejor.

-¿Tienes problemas con que su nueva pareja salga con tu hija?

No, al principio me incomodó porque él había terminado otra relación, pero hoy las cosas están mejor. Yo no puedo impedir algo, mi hija va y está con ellos. No habrá ningún problema siempre y cuando amen a mi hija y la respeten.

-Tú también estás enamorada…

Recontra enamorada.

-¿Tienes planes de matrimonio?

Más adelante, todo a su tiempo.

-¿Más hijos?

Claro ¿Por qué no?.

-¿Invitarías a Erick a tu boda?

No gracias, creo que él tampoco me invitaría a la suya, pero siempre hay que desearle lo mejor.