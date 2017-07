André Castañeda no se calla nada y exige la deportación de Eyal Berkover

La rivalidad que existe entre Eyal Berkover y André Castañeda viene desde hace tiempo y parece ponerse peor con el transcurso de los días, ya que ahora André exige que investiguen bien la situación legal del israelí, así como ahora quieren expulsar a la venezolana Korina Rivadeneira.

“Eyal Berkover no es casado, viene de otro país. No sé cómo estarán las relaciones entre Perú e Israel. Yo sé que no hay ningún convenio. ¿Además refugio de qué va a pedir Eyal? , fueron las palabras del chico ‘reality’ André Castañeda, quien afirma que Eyal no tiene motivo alguno para quedarse en el país.

En cuanto a la situación de Krayg Peña, mencionó que es muy diferente ya que el venezolano ha sido víctima de los ataques que están sucediendo en su país, como el secuestro de su padre.