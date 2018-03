André Castañeda se la jura a Erick Sabater

El exintegrante de ‘Combate’, André Castañeda, señaló que si Erick Sabater vuelve a tildarlo de ‘agresivo’ tomará acciones legales contra el dominicano, esto luego de que el popular ‘copete’ encarara al ex chico reality por apoyar a los hermanos Agostini.

“Si él vuelve a calificarme de ‘agresivo o violento’ yo lo voy a querellar y estoy seguro que no le van a alcanzar los recursos económicos para aguantar este proceso. Tanto se jacta de estar hablando que los va a sacar a los Agostini del país, cuando él podría ser quien se meta en un problema. Yo soy paciente pero una más y actúo y me voy con todo”, precisó el menudo ex chico reality

Según André, Erick está muy sensible, ya que para discutiendo con todo el mundo. “Sabater está en una etapa en la que se dedica a criticar a las personas y caer en las mismas críticas. Me da la impresión que está hipersensible, porque tú le dices algo y se molesta, se altera, y después se pone a llorar, a mí me parece gracioso, está con la sensibilidad a flor de piel”, acotó.

Además, aseguró que solo en un juzgado Sabater podrá decir la verdad y no victimizarse. “En un juzgado él no va a poder hacerse la víctima y no va a engañar, no va a poder hacer lo que está haciendo en televisión, igual todo el mundo se está dando cuenta cómo es y lo que está haciendo”, finalizó André.