Andrea aconseja a ‘Wachiman’ y Karla arreglar sus discrepancias en cuatro paredes

Andrea San Martín le recomendó a Christian Domínguez y a Karla Tarazona arreglar sus discrepancias en cuatro paredes porque existirían pruebas que lo dejarían muy mal parados. “Es penoso en realidad (la situación de Karla y Christian), yo he vivido en algún momento algo así, sé que hay muchas cosas que podrían salir respecto a este tema y realmente espero que no haya más noticia”, sostuvo la ‘ojiverde’ a Karibeña.

-¿Qué podría salir?

No me puedo meter porque no he estado en su colchón, lo que sí sé es que es complicado.

-¿A quién perjudicarían?

A los dos.

(D.B)