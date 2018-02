Andrea Llosa entra a la farándula

“A mí me encanta la farándula”. Andrea Llosa estrena programa de entrevistas este lunes al mediodía por la señal de ATV+ donde asegura que dejará de lado su imagen seria de ‘Nunca más’ para relajarse al frente de algún personaje del deporte, política y hasta de la farándula.

Llosa señaló que no teme enfrentar a los programas del espectáculo de la señal abierta, aseverando que la diferencia es que en su caso ella es periodista. “El programa irá de lunes a jueves, no temo que haya una demanda contra mí porque los periodistas cuando decimos algo lo hacemos con pruebas. Lamentablemente, se critica a los opinólogos que hay en la pantalla porque la verdad es que hay gente que no tiene preparación, pero lo mío será diferente porque tengo el peso de ser periodista y la experiencia”, aseveró Andrea marcando distancia. (K.C.)