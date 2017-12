Andrea Luna decepcionada de Gisela Valcarcel

Tras haber mostrado su malestar al no ser convocada en ‘Reyes del show’, la actriz Andrea Luna contó que la producción nunca la llamó para disculparse con ella, incluso hasta ahora no le queda claro lo que sucedió.

“Sí, me sacaron, no fui convocada pero no entendí. La verdad hasta ahorita sigo un poco confundida. No recibí ninguna disculpa. Me estuve preparando, se supone que hay un reconocimiento por todo el esfuerzo”, afirmó.

Luna admitió que se sintió un “poco decepcionada” con lo ocurrido, pero aclaró que no le cierra las puertas al programa de baile. Al ser consultada si cree que no la convocaron porque no se prestaba al show, mencionó: “Es probable no lo sé, quizás. No me suma estar en dimes y diretes”.