Andrea Luna resta importancia a Shirley Arica en “El gran show”

El último sábado en “El gran show”, la actriz Andrea Luna y Shirley Arica protagonizaron un vergonzoso incidente, al dispararse una a la otra por temas de rivalidades.

Después de todo este tenso momento, las competidoras de la pista de baile siguieron con sus rutinas. Sin embargo, cuando todos creyeron que habían limado asperezas, se sorprendieron por la versión de Andrea Luna.

“Yo no tengo nada que decir. Yo sigo avanzando y laborando”, sostuvo la actriz para “Trome”. Pero todo no quedó ahí, pues reveló que estaría pasando por un complicado momento por una lesión.

“Cada semana es más difícil, pero no me rindo. Me acabo de lesionar, he tenido un tirón en la pierna y tengo que ir a terapia”, finalizó.