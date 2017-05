Andrea San Martín confesó que sufrió por su hija cuando estaba en “El gran show”

La bella Andrea San Martín, confesó que entró en pánico y depresión al no poder ver a su menor hija cuando era participante de “El gran show”.

“Ya estoy bien, tranquila y descansando un poco más, estar ahí implicaba tiempo y me deprimí, lloré mucho porque no veía a mi hija. Es que estaba acostumbrada a llevarla al nido, estar con ella, durante tres días no la vi. Me frustré y entré en pánico”, sentenció para el Trome.

Por otro lado, tras su salida de la pista de baile. Andrea sentenció que Diana es su favorita y debe ganar “El gran show”. “Diana me gusta mucho, más allá de los pasos, ella transmite. Con lo que pasó (sentencia), no creo que haya favoritismo, solo una perspectiva diferente de ver las cosas”, indicó.