Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores en redes sociales al pronunciarse sobre la polémica que envuelve a Anuel AA. La exchica reality aseguró que a pesar de sus denuncias lo continuará siguiendo en redes.

Recientemente una fuerte polémica ha envuelto al cantante de reguetón Anuel AA debido a las graves acusaciones que su expareja Yailin la más viral realizó en su contra. A través de sus redes sociales la rapera confesó haber sufrido maltrato físico al estar embarazada de su hija con Anuel. Además, reveló que el reguetonero se desentendió de ella y su bebé.

Por su parte, el rapero Tekashi, actual novio de Yailin, también se sumó a los ataques y tildó a Anuel de mal padre y lo acusó de no asumir la responsabilidad de su hija. Sin embargo, el reguetonero se defendió y arremetió contra Tekashi recordándole sus denuncias. El reguetonero también tildó a Yailin de mentirosa y le pidió que no se deje llevar por su novio.

Como era de esperarse, Andrea San Martín no se quedó callada y mediante sus redes sociales se pronunció sobre el tema. Pues no es un secreto que la exchica reality es una gran fan del cantante, cuyo nombre incluso lo tiene tatuado.

¿Qué dijo Andrea San Martín?

La popular “mamá por partida doble” empezó contando que recibió muchas criticas porque continúa siendo fan del cantante pese a su situación. Sin embargo, aclaró que ella no se deja convencer fácilmente por lo que ve en redes sociales.

“A mí me gustan sus canciones, me gusta él como artista… Anuel no me va a dejar de gustar. Para mí no ha cambiado su cara que me fascina. Me encanta físicamente. Sus canciones no han cambiado y me encantan. Me gusta todo de Anuel artista, lo demás no sé. No lo conozco. No necesariamente el que más llora tiene la verdad. No creo en nadie”, indicó.

La exchica reality publicó una foto del reguetonero junto a un texto donde aclara que si el cantante hizo algo malo o no, no debe ser tema de discusión.

“Si hace algo que está mal, no hay materia de discusión… está mal y punto. Sin embargo, no opino porque no me consta y no me gusta dejarme guiar por los dimes y diretes”, indicó.

Además, pidió a sus seguidores que no insulten ni ofendan al cantante debido a que nadie conoce la verdad y no se sabe por lo que está pasando.

“Solo les pido que no insulten. Se quejan de los maltratos, pero maltratan. No tiene lógica alguna. Respeten las opiniones de los demás y dejen de catalogar a las personas sin conocerlas. Créanme, es doloroso y la historia real nunca la sabrán”, agregó.