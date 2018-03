Andrea San Martín disfruta su embarazo

La modelo Andrea San Martín está feliz porque su embarazo marcha de maravilla y comentó que estará un buen tiempo alejada de la televisión porque está enfocada en un proyecto personal que presentará dentro de dos meses. “Tengo como cuatro meses de embarazo. Ahorita estoy alejada de la televisión no por mi embarazo, sino porque estoy en un proyecto personal muy grande, que me está tomando mucho tiempo y la verdad prefiero mantenerme alejada (del espectáculo) porque me quita tiempo. ¿Si voy a regresar? Más adelante, ahorita no es mi prioridad”, afirmó la ‘ojiverde’ a Karibeña.

-¿Cómo va tu embarazo? ¿Ya sabes el sexo de tu bebé?

Todo bien, aún no me dicen el sexo, pero prefiero esperar porque con Maia (su hija) se equivocaron.

-¿Y cómo va tu relación con Juan Victor?

No quiero hablar de temas personales, pero en líneas generales estoy bastante bien y espero en un par de meses presentarles mi nuevo proyecto.

-Hemos notado que Sebastian Lizarzaburu ya no comparte momentos junto a Maia en sus redes sociales, ¿La sigue visitando?

No tengo nada que hablar de él, cero, nada de él.

-¿Afectó tu embarazo los últimos problemas que tuvieron?

Prefiero no opinar nada, como se darán cuenta prefiero mantenerme al margen, ya bastante estrés tengo con los proyectos que se vienen. Estoy muy bien. (D. Bautista)