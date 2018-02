Andrea San Martín echa a chicas de Chollywood

Tras ser duramente criticada por algunas figuras femeninas del espectáculo por su pronto embarazo, la modelo Andrea San Martín salió al frente y se despachó con todo contra sus detractores. Incluso, la ojiverde reveló que muchas chicas de la farándula local han abortado en varias oportunidades, pues no quieren ser madres por miedo a perder sus trabajos.

-¿Cómo vas con tu embarazo?

A pesar de todas las cosas que pasen, yo siempre trato de estar bien por mis dos hijos. Este embarazo me ha chocado más que con Maia (su primera hija).

-Cuando anunciaste tu embarazo muchas personas salieron a criticarte…

Estoy impresionada, le tengo tirria al machismo y he visto mucha doble moral. Conozco a mucha gente del medio que opta por el aborto en más de una oportunidad porque tiene claro que no quieren salir embarazadas por un tema de carrera. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, tengo claro que sea la circunstancia que sea tendré a mi bebé porque respeto la vida y los niños no tienen la culpa de lo que sucede.

-Dicen que muy pronto has salido embarazada…

No le tengo miedo a lo que la gente piense de mí, son mis hijos. La decisión de tener un hijo pasa mucho por la mujer, porque el hombre te puede decir tenlo sola y ya ves cómo haces. Por el miedo al qué dirán hay personas que optan con no tener hijos, cuando estuve en ‘Esto es guerra’ no podía salir embarazada porque me botaban y no interrumpí mi embarazo por eso.

-Muchos cuestionan que no te cuidaste…

Las 3 parejas con las que he estado, con las dos últimas he tenido varios cuidados y sin embargo he salido embarazada. Con Deyvis Orosco no tuve tantos cuidados y no salí embarazada, y no es que dijéramos ‘quiero que no pase’.

-¿Cómo va la relación con el padre de tu próximo bebé?

Yo no tengo dudas de la clase de padre que será para mi hijo o hija, estemos o no estemos más adelante como pareja. Por este bebé no tengo ningún tipo de preocupación.

-¿La relación con Sebastián Lizarzaburu cómo va?

Quisiera borrar el episodio que pasó con Sebastián. En ese momento salí a hablar y se tocaron cosas que no quería exponer. Mi abogado se está encargando y algo que estoy aprendiendo es a hacer todo yo sola y dejar de preocuparme por lo que hagan otras personas. (J. Aspilcueta)