Andrea San Martín: “Korina es malcriada”

La conductora de televisión Andrea San Martín asegura que hasta el día de hoy no le encuentra “lógica” al caso de Korina Rivadeneira, por lo que está de acuerdo que la Procuraduría del Ministerio del Interior haya apelado la anulación del fallo que ordenada su salida de nuestro país. “Todo me parece tan extraño, su resolución salió tan rápido habiendo otros casos pendientes. Me parece bien la apelación y no porque me dé la gana que la boten, sino porque se debe respetar la justicia. Espero que le estén dando la importancia y no lo estén haciendo por cobertura. Pensé que era definitivo (su permanencia), pero está bien que se investigue”, dijo la también exchica de reality.

-Pero Korina está muy tranquila, en sus redes sociales se le observa “feliz”…

A ella la hemos visto tranquila hasta cuando estuvo en la clandestinidad.

-¿No creíste en sus lágrimas?

Lloró, pero por desesperada porque temía que la boten, pero así como lloró se puso retadora con la justicia. Para ella fue un juego, un chiste y no debemos permitir ese tipo de cosas, lo que hizo también debe tomarse en cuenta a la hora de verse su caso.

-Fue una malcriadez de su parte…

Por supuesto, de todas maneras, es una malcriadez. Ahora, reapareció regia y alborotada para celebrar su libertad, no digo que está mal, pero ya, un poquito más de cabeza fría, de conciencia y de darse cuenta lo que está sucediendo. Que la justicia se ponga fuerte, que no tome los temas de manera farandulera. Que los extranjeros entiendan que al Perú se le respeta.