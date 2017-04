Andrea San Martín sobre Korina: “Deben deportar a los extranjeros que tengan irregularidades en el Perú”

La conductora Andrea San Martín habló sobre el polémico caso de Korina Rivadeneira, quien hace unos días se casó con el piloto Mario Hart a pesar de tener irregularidades con algunos de sus documentos.

Andrea aseguró que todos los extranjeros deben respetar las leyes peruanas y, a la vez aseguró que Korina debe ser deportada al hacer caso omiso a migraciones.

“Toda persona que tenga irregularidades acá en el Perú tiene que ser deportada y por un tema de leyes, de respeto, de agradecimiento”, aseguró.

Recordemos que Andrea no es la única persona que ha criticado duramente a Korina y Mario, también está la periodista Magaly Medina, quien no tuvo piedad con la veneca al asegurar que esta última se casó con el piloto para que no la deporten de nuestro país.