Andrea San Martin publica que será madre soltera, pero todo se sale de control

Andrea San Martín está en pleno segundo embarazo y sigue siendo punto de críticas. La ex chica reality decidió empoderarse y publicar en Instagram las razones por las que decidió ser , por segunda vez, madre soltera.

A través de la mencionada cuenta social, San Martin dedicó un mensaje a todas sus seguidores, aludiendo que un hijo no amarra a nadie y que por decisión propia ha decidido ser madre soltera. “Un hijo no amarra a NADIE, ni a un hombre ni a una mujer. Hoy debo decirle a todos que no solo voy a ser mamá sino que por decisión propia voy a ser mamá soltera, porque sí señores, hoy en día una mujer también decide sobre el tema”, escribió.

Más adelante del extenso post, se refirió a los comentarios negativos que varias personas le hacen. “”Ya te dejaron” se leía en muchos comentarios… ¿qué pasa con ésta sociedad? ¿Es que acaso les sorprende que una MUJER tome una decisión cómo ésta?, aseveró.

Por otro lado, a los minutos de ser publicada la foto en Instagram, el papá de su segundo hijo, recibió comentarios negativos. “Mal padre”, le escribían.