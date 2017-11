Andrea San Martín se solidariza con Angie Jibaja

La exchica reality, Andrea San Martín, lamentó el cuadro de depresión que está pasando Angie Jibaja, al punto de empujarla –como dijo la madre de la chinita– a tener pensamientos suicidas y tuvo que ser recluida en un hospital psiquiátrico.

“Angie me da mucha pena, cuando me enteré de la noticia me sorprendió. Considero que necesita de mucha comprensión y sobre todo de su familia”, señaló San Martín, que reapareció antes los medios para anunciar su faceta como empresaria a su amiga Gabrielle Vásquez Peña.

“La tienda es virtual por el momento, se llama Little Babies y el local está en San Luis. Estoy muy contenta. Por ahora estoy alejada de la televisión pero se vienen nuevos proyectos”, señaló.