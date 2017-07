Andrea San Martín vuelve a disparar contra Korina Rivadeneira por esta razón

La bella Andrea San Martín volvió a hablar sobre Korina Rivadeneira y esta vez defendió a capa y espada a Krayg Peña, debido a que este último fue mencionado por el padre de Mario Hart, quien pedía que el venezolano sea expulsado del Perú en vez de su nuera.

“Ésta vez sí quisiera ver el siguiente video que Korina enviará desde la clandestinidad opinando sobre el significado del: KARMA”, publicó en sus redes sociales.

Cabe recordar que no es la primera vez que Andrea ataca a Korina, hace algunos días la tildó de ‘terrorista’. “Para exigir que alguien de la cara hazlo tú primero… basta de mensajes a lo “terrorista” esto no es una negociación, al parecer no lo han entendido aún”, indicó.